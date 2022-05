"Nitram" de Justin Kurzel, plongée dans la tête d’un tueur de masse

A peine débuté, le projet avait suscité la colère et la crainte des familles de victimes, inquiètes de voir à travers le film une glorification du tueur Martin Bryant, condamné à la perpétuité.

Mais le film n’est pas un portrait du meurtrier, même si le titre ("Nitram") est une référence directe à son prénom, et il n’a pas non plus été tourné à Port-Arthur.

En s’attardant sur les jours qui ont précédé l’attaque, il offre une plongée dans la tête du tueur, magistralement interprété par l’américain Caleb Landry Jones ("Les panneaux de la vengeance", 2017). Il a été récompensé par le prix d’interprétation masculine en juillet dernier au Festival de Cannes.