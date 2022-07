Nita Strauss quitte le Alice Cooper Band

Alors qu’on l’avait encore vue sur scène aux côtés d’Alice Cooper lors du dernier Graspop Metal Meeting en date, la guitariste Nita Strauss annonce qu’elle quitte le groupe pour se tourner vers d’autres projets.

" Après une incroyable tournée en Europe, c'est avec une certaine amertume que je dois vous annoncer que je ne rejoindrai pas Alice Cooper pour la tournée qui aura lieu cet automne.

C'est aussi à regret que je me vois dans l'obligation d'annuler les dates en festival programmées pour le reste de l'année avec mon groupe solo.

JE NE SUIS PAS ENCEINTE !!! Il n'y a aucun drame et j'ai toujours ÉNORMÉMENT de concerts prévus jusqu'à la fin de l'année. En fait, alors que je poste ce message, je suis dans un avion qui m'emmène directement à ma prochaine aventure et je serai sur scène bien plus vite que vous ne l'imaginez ! Mais je vous raconterai tout ça un autre jour.

Les huit années que nous avons passées ensemble ont été l'expérience d'une vie et je n'exprimerai jamais assez toute ma gratitude envers Alice et Sheryl Cooper, Shep Gordon, les musiciens incroyables, le road crew et les fans pour m'avoir accueillie dans votre cauchemar.

Je ne sais pas ce que me réserve l'avenir mais je serai reconnaissante à tout jamais.

A très bientôt pour de nouvelles aventures, Nita. "

La guitariste de 35 ans travaillait avec Alice Cooper depuis 2014, en remplacement d’Orianthi, la musicienne australienne qui avait accompagné Michael Jackson. Elle avait rejoint le band pendant la gigantesque tournée avec Mötley Crüe et avait été recommandée à Alice Cooper par l’ancien bassiste et frontman de Winger, Kip Winger.