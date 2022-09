Nita Strauss, la talentueuse ''Guitar héroïne'' musicienne d’Alice Cooper

C’est son père musicien lui-même qui lui offre sa première guitare et lui donne ses premiers cours. Très vite Nita s’identifie à des groupes comme Metallica, Megadeth, Nirvana, Van Halen… Elle découvre les artistes féminines comme Jennifer Batten ou The Runaways bien plus tard. Être une fille dans ce monde-là ne lui a jamais posé de problème. Elle a également été la guitariste officielle de l’équipe de football américain LA Kiss. Elle jouait l’hymne national avec son maillot de l’équipe seule au milieu du stade.