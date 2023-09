Nishimura sera visible à l'œil nu dans le ciel belge ce week-end : tout savoir sur cette comète récemment découverte

Si "aucune trace du dernier passage de ce visiteur glacé n’a été retrouvée dans les archives astronomiques" précise Nicolas Biver, on connaît par contre la suite de son trajet. Son orbite l’emmènera "près" du Soleil le 17 septembre prochain : elle se situera alors à 33 millions de kilomètres de l’étoile (un peu moins d’un quart de la distance séparant notre propre planète de l’étoile), et à 125 millions de kilomètres de la Terre. Ce week-end, Nishimura sera particulièrement visible et brillante dans l’hémisphère nord.

Gardez vos yeux attentifs et dirigés vers le nord-est, peu avant 6h du matin, à la gauche de Vénus (l'astre le plus brillant dans cette région du ciel) pour avoir une chance de l’apercevoir durant les prochains jours (a priori jusqu'au dimanche 10 septembre) ! Pour être plus précis : la comète sera très basse sur l'horizon, il faudra donc privilégier un point d'observation assez élevé, loin de la pollution lumineuse et parfaitement dégagé sur l'horizon nord-est.

Comme l'explique Emmanuel Jehin, docteur en astrophysique à l'ULiège et chercheur au FNRS : "Plus Nishimura se rapproche du Soleil, plus elle risque d'être masquée par sa lumière. C'est le cas pour les astronomes amateurs, bien sûr, mais cela pose aussi quelques problèmes aux professionnels. Par exemple, nous utilisons habituellement des télescopes, notamment situés au Chili, pour observer la composition des comètes... Impossible d'en faire usage dans ce cas précis puisqu'on ne peut les pointer si près du Soleil !".