Nirvana : une reprise surprenante de "Smells like teen spirit" par des robots

Une vidéo aussi amusante que terrifiante.

Est-ce que demain, tous nos divertissements seront produits par des robots ?

C'est une question que l'on peut légitimement se poser à la vue de la vidéo de notre zapping du jour. Dans celle-ci, on découvre un groupe robotique nommé One Hacker Band reprenant le classique "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana. Et si le résultat ne vaut pas - encore - celui d'un vrai groupe composé d'êtres humains, il reste fort impressionnant.

Le groupe se compose d'une guitare électrique, d'une basse ainsi que d'une grosse caisse (avec une peluche Kirby piégée à l'intérieur), d'une caisse claire et d'une cymbale. Tous sont exploités entièrement de manière robotique, sans aucune intervention humaine nécessaire à leur fonctionnement.

Il faut bien l'avouer, le "groupe" a déjà un très bon niveau, mais d'après son créateur, ça ne va aller qu'en s'améliorant.

Pour voir le groupe de robots en action et suivre son développement, rendez-vous sur la page Instagram de One Hacker Band.

Découvrez le groupe en action ci-dessus