Nirvana : une reprise endiablée de "Smells like teen Spirit" sur le plateau de The Voice Belgique

Le classique "Smells like teen Spirit", qui a fêté ses 30 ans en septembre dernier, n'en finit pas d'inspirer les artistes.

C'est une prestation inattendue à laquelle on eut droit les téléspectateurs de The Voice Belgique ce mardi soir. Maysha, une candidate de l'équipe du chanteur Christophe Willem, a déjà fait sensation plus d'une fois depuis le début de la saison 10 de l'émission diffusée sur La Une.

Après avoir placé la barre très haut lors de ses précédentes prestations, elle a pris une décision inattendue en s’attaquant au monument du rock lors du premier live de l'émission, elle qui s'est plutôt fait remarquer grâce à son univers situé entre le gospel et la soul.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat fut à la hauteur tant la prestation de la jeune femme dégage une énergie et une puissance totalement en phase avec le morceau d'origine tout en lui apportant une âme soul insoupçonnée.

Sorti dans les années 90, "Smells like teen Spirit" est un classique a traversé toutes les générations depuis sa sortie en septembre 1991. L’indémodable titre de Nirvana a notamment fait partie du top 10 dans de nombreux pays européens et a été vu plus d’un milliard de fois sur Youtube !

Si vous êtes tenté de suivre la suite de l'aventure The Voice Belgique, rendez-vous ce mardi 15 mars dès 20h35 sur La Une et Auvio.

Dites-nous ce que vous en pensez sur notre page Facebook ou sur Twitter.