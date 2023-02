Nirvana, The Supremes et Nile Rodgers récompensés pour leur carrière aux Grammy Awards : les vidéos

Ils avaient été annoncés en début d’année et voici maintenant que Nirvana, The Supremes et Nile Rodgers ont reçu une récompense pour leur carrière complète la veille de la fameuse cérémonie des Grammy Awards.

Ma Rainey, Slick Rick, Bobby McFerrin et Ann et Nancy Wilson du groupe Heart ont aussi été récompensés pour leur œuvre complète. A noter que certains de ces awards étaient attribués à titre posthume, comme c’est le cas pour Kurt Cobain de Nirvana, Mary Wilson des Supremes, Ma Rainey et Florence Ballard.

C’est donc au cours de cette "Special Merit Awards Ceremony" que le bassiste de Nirvana, Krist Novoselic, a déclaré : "Et ils disent que Kurt [Cobain, le leader de NIRVANA] avait de l’esprit ou était peut-être un petit malin. Et il a dit, "L’angoisse de l’adolescence a bien payé." Eh bien, c’est le cas. Je suis du courrier de fans – du bon vieux courrier de fans – et je reçois des lettres du monde entier… de fans de Nirvana… du monde entier ! t De beaucoup de jeunes… Il y a toute une nouvelle génération de fans de Nirvana, et j’en suis très reconnaissant."

Découvrez le résumé de cette soirée en images :