Nirvana, The Supremes et Nile Rodgers récompensés pour leur carrière aux Grammy Awards

On apprenait en novembre dernier qu’Ozzy Osbourne avait été nommé dans 4 catégories aux Grammys : "Meilleure performance rock", "Meilleure chanson rock", "Meilleur album rock" et "Meilleure performance metal", le tout autour de son dernier album "Patient Number 9".

Une petite controverse autour des nommés dans les catégories rock et metal est née au même moment sur les réseaux sociaux. Certains fans de la communauté metal ne comprennent en effet pas pourquoi des groupes comme Turnstile et Muse se retrouvent dans les "Meilleures performances metal" aux côtés d’Ozzy Osbourne, Megadeth ou encore Ghost (dont d’autres personnes questionnent également la présence dans le metal).

Le rappeur Machine Gun Kelly est aussi sujet à de nombreuses interrogations quant à sa présence dans la catégorie rock.

Les Grammy Awards, considérés comme les récompenses musicales les plus importantes, ont dévoilé les noms des artistes nominés en 2023. La grande favorite n’est personne d’autre que Beyoncé qui totalise 9 nominations pour "Renaissance". Elle est suivie de Kendrick Lamar dont l’album "Mr. Morale & the Big Steppers" lui a valu 8 nominations, d’Adele pour "30" et de Brandi Carlile pour "In These Silent Days" qui comptabilisent toutes les deux 7 nominations.