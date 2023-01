Nirvana : si les chansons de "Nevermind" avaient été écrites par Bowie, Led Zep, les Red Hot, Green Day et d'autres

Le youtubeur Steve Welsh a astucieusement revisité toutes les chansons de Nevermind de Nirvana dans le style de 12 groupes et artistes différents.

Alors qu'un album comme Nevermind de Nirvana ne pourra jamais devenir hors de propos ou ennuyeux, il est parfois intéressant d'envisager ces morceaux que l'on adore d'une toute nouvelle façon.

Bien sûr, des morceaux comme "Smells Like Teen Spirit", "Come As You Are" et "In Bloom" sont parfaits tels qu'ils sont, mais ces chansons sonneraient-elles aussi bien si elles avaient été écrites dans le style d'Iron Maiden, Green Day ou Megadeth ?

C'est là qu'intervient le virtuose d'Internet Steve Welsh, qui a décidé de reprendre l'ensemble de l'album dans le style de 12 artistes différents.

Pour commencer, Welsh joue un segment de "Smells Like Teen Spirit" dans son style original, avant de passer à une reprise de "In Bloom", interprétée comme si elle avait été écrite par Iron Maiden, avec une puissante imitation du leader Bruce Dickinson.

Le suivant sur la liste est une reprise façon galloise de "Come As You Are", jouée dans le style de Weezer. Le résultat de ce mash-up improbable fonctionne étonnamment bien, et la nonchalance de la chanson Nirvana s'accorde très bien avec ce rythme indie rock typique du groupe californien.

Notre préférée est cependant cette reprise de "Lithium" dans le style de Green Day, qui donne l'impression d'avoir été secrètement écrite par le trio punk américain lui-même, ce qui pourrait avoir du sens, étant donné que les deux groupes ont été formés en 1987.

Dans le reste de la vidéo, Welsh reprend les chansons de Nevermind dans le style des Red Hot Chili Peppers, Ozzy Osbourne, Megadeth, NOFX, Reel Big Fish, Pantera, Led Zeppelin et David Bowie.

Découvrez ce travail ambitieux ci-dessous :