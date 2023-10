Nirvana partage des versions live inédites de "Pennyroyal Tea" et "Scentless Apprentice"

Selon Michael Azerrad, biographe officiel de Nirvana, Kurt Cobain était "jaloux" de son ami et batteur Dave Grohl. Azerrad publiera une édition Deluxe de Come as You Are : The Story of Nirvana, sa biographie officielle de Nirvana, le 24 octobre.

Pour faire connaître le livre et parler du 30e anniversaire de l'album In Utero de Nirvana, Azerrad a récemment participé au podcast Music Now de Rolling Stone, en compagnie de l'écrivain Brian Hiatt. L'un des sujets abordés est la relation entre Cobain et Dave Grohl. Dans le livre original Come As You Are, Azerrad avait cité Cobain qui qualifiait le riff de guitare de Dave Grohl sur "Scentless Apprentice" d'In Utero de "stupide".