On remonte le temps avec les archives de la télé d'avant et plus précisément en 1992 avec ces images exclusives de la Sonuma.

Dans Félix, l'émission qui s'adressait à la jeunesse et aux adolescents sur la RTBF, le journaliste était allé à la rencontre des trois membres du groupe Nirvana au Vooruit de Gand, accrochez-vous cela décoiffe ! "Comment définiriez-vous la musique de Nirvana ?", "Comment voyez-vous Nirvana dans 10 ans ?"... Les réponses en images.