Nirvana : Courtney Love révèle des paroles inédites de "Smells Like Teen Spirit"

Courtney Love a ensuite lu à haute voix une deuxième version des paroles : "We merge ahead this special day / this day giving amnesty to sacrilege" / "A denial / and from strangers / a revival / and from favours / here we are now / we’re so famous / here we are now / entertain us" (Un déni / et des étrangers / un renouveau / et des faveurs / nous voici maintenant / nous sommes si célèbres / nous sommes maintenant ici / divertissez-nous).

L’animateur de l’émission a noté que seules cinq de ces lignes originales ont été retenues dans la version finale de la chanson, qui était le premier single de l’album "Nevermind" de 1991.

Confirmant que la version officielle de la chanson est pour elle "une chanson différente" de ce que l’on peut voir dans les paroles de la démo, Love a ajouté : "Les seules constantes qu’elle conserve sont : "Chargez des armes et amenez vos amis", et également "le petit groupe a toujours été et sera toujours jusqu’à la fin", c’est tout". ("load up on guns and bring your friends", et "little group has always been and always will until the end")

Elle a également expliqué qu’elle aurait aimé qu’il garde la réplique "Qui sera le roi et la reine / de tous les adolescents exclus" : "Who will be the king and queen / of all the outcasted teens", proclamant que cela aurait aidé sa vie à être un peu meilleure, en assumant "la merde que moi et ma fille subissons", faisant potentiellement allusion aux critiques qu’elle a reçues après la mort de Cobain en 1994.