Nintendo : un Direct prévu en septembre avec du Zelda au programme ?

Selon Jeff Grubb, journaliste de Giant Bomb, un Nintendo Direct pourrait avoir lieu ce mois-ci.

Et Zelda serait à l’honneur, avec plusieurs annonces. Notamment un remaster de Twilight Princess et Wind Waker, mais surtout de nouvelles informations concernant le très attendu Breath of the Wild 2.

L’occasion pour Nintendo de dévoiler entre autres le titre officiel de cette suite. Jusqu’à présent, l’entreprise ne s’était contentée que d’une confirmation du projet et de quelques images. Des nouvelles concrètes seraient donc les bienvenues.

Autre annonce prévue lors de ce Direct, toujours selon Jeff Grubb : un remaster de Metroid Prime, qui pourrait bien arriver avant les fêtes de fin d’année. Reste à savoir si le journaliste dit vrai. Selon ses informations, le Direct pourrait avoir lieu très prochainement, la semaine du 12 septembre.

Affaire à suivre.