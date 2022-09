Nintendo Switch Online : trois jeux Mega Drive, dont Earthworm Jim, sont désormais disponibles

L’abonnement de la Nintendo Switch propose trois “nouveaux” jeux Mega Drive depuis le 15 septembre dernier.

Et les plus nostalgiques seront ravis d’apprendre que ce bon vieux Earthworm Jim sera de la partie. Le jeu culte signé David Perry n’a rien perdu de son charme et des animations particulièrement soignées, et c’est l’occasion de (re)découvrir les aventures de ce ver de terre pas comme les autres.

Les deux autres ajouts sont moins populaires. Il s’agit de Alisia Dragoon et de The Story of Thor.

Le premier n’a pas été réédité chez nous depuis sa sortie en 1992 (on notera malgré tout un passage sur la Mega Drive Mini). Dans ce titre qui a bénéficié de la participation du studio Gainax, on combat avec des éclairs à travers des niveaux visuellement très réussis.

Le second, connu outre-Atlantique sous le nom Beyond Oasis, est un jeu d’action en vue isométrique, qui a déjà été réédité à de nombreuses reprises par SEGA dans tout un tas de compilations.

Rappelons que pour accéder à ces trois jeux, ainsi qu’au reste du catalogue Mega Drive déjà disponible, il faut souscrire au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, soit la version “premium” de l’abonnement. Comptez 39,99 euros par an pour profiter des jeux Mega Drive, Nintendo 64 et de quelques bonus supplémentaires.