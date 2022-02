Nintendo devrait sans doute revenir sur des annonces déjà faites, comme la sortie de Traingle Strategy, Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp ou encore Kirby et le Monde Oublié, trois jeux attendus en mars 2022.

Mais ce qu’on attend tous, c’est évidemment des news de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, toujours en développement et sur lequel on sait encore trop peu de choses. Réponse ce soir dès 23h, on croise les doigts.