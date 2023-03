Nintendo Switch 2 : le projet serait toujours d’actualité

Le journaliste se base en partie sur les déclarations d’un leaker, qui avait correctement prédit le nom et le contenu des extensions de Pokémon Ecarlate et Violet, et qui récemment a annoncé que Game Freak (le développeur de la série Pokémon) préparait un patch d’améliorations graphiques “pour les nouveaux modèles de la Switch qui seront lancés en même temps que le second DLC.”

Ce second DLC étant prévu pour la fin de l’année, il pourrait donc s’accompagner d’une annonce majeure concernant le futur de Nintendo. L’information est évidemment à prendre avec des pincettes, surtout après les nombreuses rumeurs autour d’une Switch 2 ou d’une Switch Pro qui se sont révélées incorrectes par le passé.

Quoi qu’il en soit, Nintendo aura de quoi occuper les joueurs d’ici là. Rappelons que l’entreprise proposera le très attendu Zelda : Tears of the Kingdom le 12 mai prochain Et qui sait, peut-être que le jeu sera disponible à la fois sur Switch, et sur la nouvelle console quelques mois plus tard, comme ce fut le cas pour Breath of the Wild, sorti à la fois sur Wii U et sur Switch.