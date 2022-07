Nintendo se lance dans l’animation avec la création de Nintendo Pictures

Alors qu’un film d’animation Super Mario est déjà en préparation du côté de Universal Pictures et Illumination Entertainment (Moi, moche et méchant), Nintendo passe la seconde en rachetant Dynamo Pictures.

Le studio, qui sera rebaptisé Nintendo Pictures, sera en charge du développement de projets à partir des propriétés intellectuelles de Nintendo. Jusqu’à présent, Dynamo Pictures avait notamment participé aux séances de motion capture sur des jeux comme Death Stranding ou Persona 5, ainsi que réalisé de la post-production sur Metroid : Other M.

Des films inspirés de Yoshi, Zelda, Metroid ou Donkey Kong pourraient donc bien envahir nos écrans dans les années qui viennent. De quoi faire oublier la catastrophique adaptation de Super Mario en 1993, avec Bob Hoskins et John Leguizamo dans les rôles de Mario et Luigi.

Notons que Nintendo a déjà connu un joli succès au cinéma en 2019, avec l’adaptation de Detective Pikachu. Et que l’entreprise n’est pas la seule à se lancer dans des adaptations de ses franchises. Sony est également sur la même voie. Après le récent film Uncharted, débarqueront notamment des adaptations de The Last of Us, ou Horizon.

Le film Super Mario, qui n’a rien à voir avec Dynamo Pictures/Nintendo Pictures, est attendu pour le 7 avril 2023.