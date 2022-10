Nintendo présente la bande-annonce du film The Super Mario Bros. Movie ce soir

C’est à cette question ô combien importante que répondra Nintendo ce jeudi 6 octobre. L’entreprise a en effet planifié un Nintendo Direct pour ce soir, à 22h05 (c’est précis) afin de diffuser la bande-annonce tant attendue.

Le film d’animation, signé Illumination (le studio à l’origine des Minions), aura la lourde tâche de rendre hommage à la série, plaire aux fans, ne pas dénaturer la franchise, et surtout : faire oublier le film Super Mario Bros. sorti en 1993. Une adaptation calamiteuse avec des acteurs en chair et en os, dont les pauvres Bob Hoskins et John Leguizamo en Mario et Luigi.

Attendu pour 2023, The Super Mario Bros. Movie sera réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic, producteurs de l’excellente série Teen Titans Go! . Du côté du casting vocal, Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie) incarnera Mario. Charlie Day sera Luigi. Et Anya Taylor-Joy (Le jeu de la dame) sera la princesse Peach.