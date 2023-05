Nintendo passe à l’attaque pour éviter l’émulation des jeux Wii et GameCube sur PC

Nintendo est très protecteur avec son catalogue de jeux. La preuve une fois de plus avec ce courrier adressé aux développeurs de Dolphin, un émulateur qui permet notamment de faire tourner des jeux GameCube et Wii.

Le projet Dolphin n’a rien de nouveau, celui-ci a vu le jour en 2003. Mais récemment, les équipes à l’origine de cet émulateur open source ont annoncé leur intention de proposer une version sur Steam, ce qui permettrait notamment de jouer à des jeux Gamecube et Wii sur le Steam Deck, la console PC portable de Valve.

Mais c’était sans compter sur Nintendo, qui a immédiatement mis fin à cette idée. "C'est avec beaucoup de déception que nous devons annoncer que la sortie de Dolphin sur Steam a été indéfiniment reportée", ont annoncé les développeurs de Dolphin. "Valve nous a notifié que Nintendo a émis une ordonnance de cessation et d'abstention citant le DMCA contre la page Steam de Dolphin, et a retiré Dolphin de Steam jusqu'à ce que l'affaire soit réglée. Nous étudions actuellement nos options et nous aurons une réponse plus détaillée dans un futur proche."

Détail important, c’est Valve qui a immédiatement pris contact avec Nintendo, afin d’éviter tout problème entre les deux entreprises. Valve aurait très bien pu proposer le logiciel sur sa boutique Steam, l’émulation étant légale lorsque le joueur dispose d’une copie originale du jeu qu’il émule.