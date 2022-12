Nintendo : pas de Switch Pro pour 2023, mais une nouvelle console ?

Quoiqu’il en soit, Nintendo devra se réveiller et tenir les joueurs au courant sur les projets de l’entreprise. La Switch date déjà de 2017, et si d’autres modèles ont vu le jour (dont la Switch Lite et la Switch OLED, qui continuent de trouver leur public), la console fêtera ses six ans d’existence en 2023.

Selon DigitalFoundry, il pourrait s’agir de la dernière grosse année pour la Switch, avant un renouveau en 2024. D’ici là, Nintendo aura de quoi occuper les joueurs avec des titres très attendus comme The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. En espérant que le titre ne soit pas buggé comme le récent Pokémon écarlate / violet.