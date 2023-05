Nintendo : pas de nouvelle Switch prévue pour 2023

L’entreprise n’a pas arrêté de briser tous les records depuis la sortie de la Switch, on compte 125,62 millions de Switch vendues au 31 mars, avec plus d’un milliard de jeux Switch vendus à ce jour. Avec ce constat, et en y ajoutant les rumeurs actuelles de la future Switch 2, on se demande bien ce que Nintendo pourrait amener de plus pour révolutionner le marché des consoles.

En attendant, il n'est pas trop tard pour vous procurer une Switch (classique, lite ou Oled) d'occasion pour découvrir la myriade de jeux disponibles dessus !