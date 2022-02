Nintendo met fin à son eShop sur Wii U et 3DS

La firme de Kyoto a annoncé la fermeture de l’eShop sur les deux anciennes consoles. Une mauvaise nouvelle pour les joueurs, qui auront cependant quelques mois devant eux pour faire leurs derniers achats sur la boutique en ligne.

La fin d’une ère

Ce ne sont certes pas les consoles les plus aimées de la part des joueurs, même si cela n’empêche pas certains fans de continuer d’en profiter. Mais il faudra faire vite, car en mars 2023, Nintendo mettra fin à l’eShop sur les deux consoles.

“Il ne sera plus possible d'effectuer des achats dans le Nintendo eShop sur la console Wii U ni sur la console Nintendo 3DS. Il ne sera plus possible non plus de télécharger du contenu gratuit, y compris les versions de démonstration”, explique Nintendo.

De plus, à l'approche de cette date, certaines fonctions associées ne seront plus disponibles, comme les eShop Card, qui ne pourront plus approvisionner un compte (les codes de téléchargements seront disponibles quant à eux jusqu’à fin mars 2023). Enfin, le solde sur votre compte ne sera pas perdu, mais devra être utilisé sur l’eShop de la Nintendo Switch à compter de mars 2023.

Enfin, l’entreprise précise que “après mars 2023 et pour quelque temps, il sera encore possible de retélécharger des jeux et du contenu téléchargeable, recevoir des mises à jour de logiciels et d'utiliser des fonctionnalités de jeu en ligne sur les consoles Wii U et Nintendo 3DS.”