Nintendo et l’esport : une relation tumultueuse

C’est un secret pour personne, Nintendo dispose d’un large catalogue de jeux joués par les petits et les grands. Et, c’est un secret pour personne non plus, lorsque ces grands veulent organiser des événements d’esport et demander à Nintendo de les sponsoriser ou même seulement d'autoriser la diffusion de ces événements, la réponse est bien souvent non ; lorsque le big N ne fait pas annuler l’événement.

Mais, évidemment, la situation vient de changer et on vous explique comment.