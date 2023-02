Et voilà le jus d'orange. A cinq mois de sa sortie prévue, Tears of the Kingdom se dévoile de façon toujours plus discrète. Certes, de nouvelles images nous montrent qu'Hyrule est encore loin de connaitre un état stable et serein. Un Ganon momifié reste toujours dans les parages, à appeler ses sous-fifres pour qu'ils détruisent littéralement chaque centimètre carré du royaume. Une aventure placée sous le signe de la Lune de Sang, l'aventure de Link et Zelda aura des relents d'apocalypse.

Si la paravoile et nos fidèles destriers sont toujours présents, de nouveaux éléments seront présents pour progresser dans l'aventure. On l'avait déjà remarqué, le bras de Link semble avoir une allure bizarre, si pas complètement putréfiée. Ce bras dispose de pouvoirs comme en avait la tablette Sheikah dans Breath of the Wild. En plus de ça, il serait possible de conduire une sorte de char en bois, manipuler une montgolfière ainsi qu'une plateforme aux allures de drone.

Il sera très douloureux d'attendre le 12 mai afin de pouvoir y jouer !