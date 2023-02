Nintendo Direct : des annonces prévues ce soir et des prix qui augmentent

Si le jeu est prévu pour le 12 mai prochain, pour l’instant, à part quelques théories de fans, rien n’a réellement été dévoilé au sujet du scénario. Après un Breath of the Wild qui aura divisé par sa singularité, tout en attisant la curiosité de nouveaux joueurs, Tears of the Kingdom a tout intérêt à en dire un peu plus sur son histoire, ce soir.

On apprenait, par ailleurs, via nos confrères de JVC, que Micromania, la chaîne française de magasins de jeux vidéo, aurait révélé un aspect du prochain Zelda : Link serait "à la recherche des larmes du royaume, qui permettent de ramener la paix et la prospérité à Hyrule". Quelques heures plus tard, le descriptif de Tears of the Kingdom était déjà modifié sur le site de Micromania.

Gaffe ou extrapolation du titre du jeu ? Rien n’est encore clair et s’il s’agit réellement d’une mauvaise manipulation de Micromania, Nintendo n’a sûrement pas attendu pour taper sur les doigts de la chaîne de magasins de jeux vidéo.