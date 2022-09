Nintendo Direct annulé au Royaume-Uni par respect pour la Reine Elisabeth II : comment regarder le stream malgré tout ?

Il est attendu, ce nouveau Nintendo Direct ! Que nous réserve Big N pour la fin de l’année, voilà la grande question à laquelle devraient répondre ces 40 minutes de présentation.

Et il ne faudra plus attendre longtemps pour connaître les jeux qui débarqueront sur la Switch dans les trois prochains mois. C’est en effet le sujet de cette conférence, prévue pour ce mardi 13 septembre à 16 heures. On croise évidemment les doigts pour y voir du Zelda, à savoir les remasters de The Legend of Zelda: The Wind Waker et The Legend of Zelda: Twilight Princess, mais surtout de nouvelles images et informations concernant la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Nintendo devrait probablement revenir sur des jeux déjà annoncés, comme Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, Bayonetta 3 et Pokémon Violet et Écarlate. Et comme toujours, on espère une jolie surprise, on ne sait jamais (mais pour la Switch Pro, ne rêvez pas trop quand même).

Pour découvrir tout cela en direct, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Nintendo, ou via la vidéo ci-dessous, et ce dès 16 heures. Et direction RTBF iXPé par la suite pour un débrief des annonces.