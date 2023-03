Nintendo dévoile les nouveaux pouvoirs de Link dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Ce mardi 28 mars, Nintendo a diffusé 10 minutes de gameplay de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, la suite très attendue de Breath of the Wild. L’occasion d’en découvrir un peu plus sur ce qui attend les joueurs le 12 mai prochain. À commencer par les nouveaux pouvoirs de Link.

Amalgame, Emprise, Infiltration et Rétrospective

Dans la vidéo diffusée hier, Eiji Aonuma, le producteur de la série, s’est penché sur quatre pouvoirs, tout en précisant que d’autres parties du jeu restent secrètes pour l’instant. Ces quatre pouvoirs sont Amalgame, Emprise, Infiltration et Rétrospective.

Amalgame est sans doute le plus ambitieux. Il permet au joueur de combiner des objets pour créer des armes. Votre bâton est trop fragile ? Pourquoi ne pas le lier à un gros rocher ? Votre flèche est trop simple ? Vous pouvez augmenter ses capacités en attachant un objet de gel, et ainsi geler vos ennemis à distance. Les possibilités s’annoncent très nombreuses, et on n’en doute pas, les vidéos des combinaisons les plus folles risquent bien d’envahir YouTube après la sortie du jeu.

Emprise suit le même principe : vous pouvez combiner des objets (des rondins de bois, des turbines, etc.), dans le but de créer des véhicules. De quoi s’envoler plus facilement, parcourir de longues distances à l’aide d’une voiture assemblée de toutes pièces, ou encore traverser des étendues d’eau.