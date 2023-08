Nintendo : carton plein financier grâce à Mario et Zelda, mais les prévisions restent inchangées

Entre avril et fin juin, le groupe a vu son bénéfice net bondir de 52% sur un an à 181 milliards de yens (1,15 milliard d’euros) et son bénéfice opérationnel décoller de 82% à 185,4 milliards de yens.

Ses ventes ont grimpé de 50% à 461,3 milliards de yens. Ses résultats ont notamment été portés par la sortie en mai de "Zelda : Tears of the Kingdom", dernier opus de sa célèbre série de jeux d’aventure-action, qui a réalisé le meilleur démarrage à ce jour pour un titre Nintendo, avec plus de 10 millions d’exemplaires écoulés en trois jours. Le groupe de Kyoto a aussi profité du succès bien au-delà de ses attentes du film "Super Mario Bros" sorti en avril.