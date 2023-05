Nintendo attaqué en justice pour ses loot boxes sur Mario Kart Tour

La plainte suggère que Nintendo a délibérément rendu plus difficile la progression dans le jeu mobile pour les joueurs qui n’ont pas dépensé d’argent, suggérant ainsi que la société avait utilisé des "mécanismes obscurs" pour inciter les joueurs à dépenser plus d’argent dans l’application. Dans la poursuite, les plaignants qualifient les microtransactions de Mario Kart d '"immorales" et affirment que les tactiques utilisées pour "tromper" les joueurs violent la loi sur la protection des consommateurs de l’État de Washington ainsi que le droit des affaires californien.