Nintendo a breveté les nouveaux pouvoirs de Zelda: Tears of the Kingdom

Les nouvelles capacités acquises par Link dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sont à la fois très utiles, et souvent techniquement bluffantes. Il suffit de jeter un oeil aux créations loufoques imaginées par les joueurs pour s’en rendre compte.

Et la puissance de ces nouveaux pouvoirs (Amalgame, Emprise, Infiltration et Rétrospective), Nintendo en a bien conscience. Voilà pourquoi l’entreprise a déposé pas moins de 32 brevets, donc 31 sont directement liés à ce nouvel épisode de la franchise Zelda. Selon le site Automaton, cela concerne notamment "des brevets relatifs à des mécanismes plus généraux et à des capacités du jeu telles qu’Emprise et Amalgame, ainsi que des brevets plus spécifiques liés aux capacités de certains personnages secondaires, tels que l'attaque de foudre à distance de Riju."

D’autres brevets sont plus basiques, voire logiques. Comme celui qui concerne les mouvements de Link lors d’un déplacement à l’aide d’un véhicule. "Le mouvement des objets dynamiques mobiles placés dans l'espace virtuel est contrôlé par des calculs physiques, et le mouvement du personnage du joueur est contrôlé par l'entrée de l'utilisateur. Lorsque le personnage du joueur et un objet dynamique entrent en contact dans la direction descendante par rapport au personnage (en d'autres termes, lorsque le personnage est au-dessus d'un objet), le mouvement de l'objet dynamique est ajouté au mouvement du personnage du joueur".

Sauf qu’en réalité, ce que décrit Nintendo est bien plus poussé que des déplacements similaires dans d’autres jeux. Toujours selon Automaton, "à première vue, cette fonctionnalité semble évidente pour tout jeu ayant un environnement similaire, mais selon une observation de naoya2k, ce qui rend la solution de Nintendo unique, c'est qu'il n'y a pas de physique entre Link et l'objet dynamique. Puisque le personnage et l'objet utilisent tous deux la physique, la solution la plus simple serait que Link se déplace en même temps que les objets en mouvement sur lesquels il se trouve grâce à la physique (comme la force de friction), mais Nintendo a apparemment décidé que ce qui fonctionne mieux dans le jeu, c'est que Link reçoive le même mouvement que l'objet, sans qu'aucune physique ne fonctionne entre les deux." C’est subtil, on vous l’accorde, mais ça a son importance selon Nintendo.

D’autres brevets détaillent les raisons qui empêchent Link de fusionner deux objets s’il se trouve sur l’un des deux objets en question, ou encore pourquoi les écrans de chargements lors d’un voyage rapide au sein du jeu sont également particuliers . Selon Nintendo, il s’agit "d’un processus capable d’enrichir la présentation du jeu pendant une période d’attente et pendant qu’une partie du jeu est interrompue." Bon, d’autres jeux proposent également des conseils et des indices lors des temps de chargement, doc on ne voit pas trop ce que Nintendo souhaite breveter, mais peu importe. Nintendo adore les brevets, et ce n’est pas près de changer. Pour info, rien qu’en 2022, l’entreprise a déposé 180 brevets au Japon.