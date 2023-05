Nino Ferrer chante "Le Sud" dans l’émission Coeur et Pique en 1988

On remonte le temps avec une image d’archive de la Sonuma et plus précisément en 1988 où l’on va retrouver le chanteur, auteur et compositeur italo-français Nino Ferrer. Il interprète sur le plateau de l’émission Coeur et Pique l’un de ses plus grands succès : Le Sud. Vendue à plus d’un million d’exemplaires, cette chanson nous donne une sérieuse envie de soleil.

De son vrai nom Nino Agostino Arturo Maria Ferrari, Nino Ferrer est né le 15 août 1934 à Gênes, il nous quittera le 13 août 1998 dans le Lot en France.

Ecoutez et regardez plutôt !