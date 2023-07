"Ninja Turtles : Teenage Years", un cocktail détonant d’humour et d’action

Créées dans les années 80 par les auteurs de BD américains Kevin Eastman et Peter Laird avant de voir leurs aventures se décliner dans des séries télévisées et dans des films, les quatre célèbres tortues fans de pizza et rompues aux arts martiaux font leur grand retour sur les écrans via ce réjouissant long métrage animation produit par un certain Seth Rogen (l’acteur comique de "SuperGrave" et "En cloque, mode d’emploi").