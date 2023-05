Ninho, le Drake du rap francophone ?

Ninho a battu un nouveau record de stream ! Le titre "La vie qu’on mène" de son album "Destin" dépasse ce mardi 9 mai les 200 millions d’écoutes sur Spotify. Son dernier album "Jefe" était le deuxième meilleur démarrage de 2021 avec plus de 66.000 ventes en première semaine. En bref, Ninho, c’est l’homme de tous les records dans le rap game francophone.

Qui pour l’égaler ?

En France, difficile de savoir qui pourrait égaler NI. C’est le rappeur francophone le plus certifié : 225 au compteur. "Destin" est l’album de rap français avec le plus de singles de diamants : 9, c’est-à-dire, la moitié des morceaux ! Ninho est une machine à certifications, il possède 31 singles de diamant ! Sa recette marche à merveille et les fans du genre ne s’en lassent pas. La preuve : "Jefe" s’est écoulé à plus de 500.000 ventes et son nouveau clip "LVL UP" culmine à 2,4 millions de vues sur YouTube.

Le seul à casser des records à son rythme (voire encore plus rapidement), c’est Drake. Presque toutes les semaines, un nouveau record tombe pour le Canadien. Pour autant, lui comme Ninho ont "started from the bottom, now they’re here". Ninho commence sa carrière solo en 2014 avec "Ils Sont Pas au Courant, vol.1". Il enchaîne par le deuxième volume un an plus tard, puis signe son premier gros succès en 2016 avec "M.I.L.S", Maintenant Ils Le Savent.

De fait, les fans savent. Une belle reconnaissance pour le rappeur qui écrit ses premiers textes à 12 ans ! Les succès n’ont fait que de s’enchaîner pour Ninho. Trois de ses projets sont certifiés albums de diamant : "Comme prévu", "Destin" et "M.I.L.S 3". L’album "Jefe" ne devrait pas tarder à recevoir cette distinction, celui-ci étant triple disque de platine en seulement un an et demi. En un chiffre, Ninho, c’est plus d’un million d’albums vendus !