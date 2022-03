"NinaLisa", un superbe spectacle musical sur la vie de Nina Simone à découvrir au théâtre

Avis aux amateurs de Nina Simone et de théâtre, un spectacle sur la vie de la grande artiste se joue en ce moment et vous ne devez absolument pas le rater : "NinaLisa" par Thomas Prédour au théâtre Le rideau.

Créé en janvier 2019 par le belge Thomas Prédour, le spectacle musical "NinaLisa" a rencontré un premier grand succès auprès du public et de la critique. Et on comprend pourquoi ! Les interprétations de Isnelle da Silveira, qui incarne Nina et Géraldine Battesti qui interprète Lisa, sont magistrales. Nous avons été envoûtés par leurs voix et la façon dont elles se sont glissées dans la peau de ces deux grandes dames. Les talentueuses artistes sont accompagnées par Charles Loos, un des plus grands pianistes de jazz francophone. Le tout est un spectacle musical passionnant qui vous fera lever un pan du voile sur la vie de ces deux femmes mythiques. "NinaLisa" vous fera passer par de nombreuses émotions : de la joie à l’admiration sans oublier la tristesse et la colère. Une vraie claque artistique.

Le pitch : "Lisa Simone emménage dans la villa où sa mère, Nina Simone, a fini ses jours. Dans un coffre, elle découvre l’autobiographie de sa mère. Soudain, quelqu’un apparaît sur le pas de la porte. C’est Nina. Cette nuit, juste cette nuit, elles se parlent à cœur ouvert. Elles ont tant à se dire. A moins que ce soit Nina qui se parle à elle-même, seule, à ressasser son passé et ses échecs ?"

J’aurais pu écrire une comédie musicale, mais ce ne serait pas la juste tonalité.

Le spectacle "NinaLisa" n’est pas une simple biographie de l’artiste. Loin de là. Thomas Prédour et Isnelle da Silveira ont décidé d’aborder la vie de Nina Simone en se penchant sur la relation que l’artiste entretenait avec sa fille unique, Lisa Simone explique Thomas Prédour : "Le défi était de ne pas " simplement " proposer un concert, ou de raconter la vie de Nina Simone de manière chronologique. Dès lors, j’ai pris le parti d’aborder la relation entre Nina et Lisa, entre la mère et la fille. Cette idée m’est venue en regardant le documentaire " What happened Miss Simone " de Liz Garbus, produit par Lisa et dans lequel elle parle avec franchise de sa relation avec sa mère."

Pour écrire ce spectacle, un long travail de recherche a été mené par les coauteurs de la pièce. "Isnelle da Silveira et moi avons mené un important travail d’enquête " : documentaires, livres, essais, journaux, chansons… Il faut savoir que Nina et Lisa n’ont jamais accordé d’entretien ensemble ; nous avons donc imaginé un dialogue qui aurait pu avoir lieu" explique Thomas Prédou sur le site du spectacle. "Et puis, nous n’avons pas écrit une pièce de théâtre au sens habituel du terme. Ici, les chansons des deux artistes ont une place prépondérante dans le spectacle, car elles font " avancer " le récit. C’est pourquoi la notion de " drame musical " me semble pertinente pour exprimer ce que j’ai souhaité créer. J’aurais pu écrire comédie musicale, mais ce ne serait pas la juste tonalité" confie Thomas Prédour.

Grâce au spectacle, on apprend que les deux femmes ont connu une relation assez chaotique. Lisa Simone a vécu une enfance fort solitaire, sa mère étant souvent en tournées et à l’étranger mais aussi à cause de son engagement dans la lutte pour les droits civiques des Noirs aux Etats-Unis. De son côté, Lisa Simone a également eu une vie bien remplie. Saviez-vous par exemple qu’elle a servi sous les drapeaux américains et même fait la guerre en Irak ? La fille de Nina Simone a aussi embrassé une carrière artistique : elle a chanté à Broadway dans les années 90 et a même sorti un album en 2014, à 50 ans. Sa mère décédée en 2003 n’aura donc jamais connu l’éclosion artistique de Lisa…

Un spectacle à découvrir :

Au Rideau de Bruxelles : du 9 au 12 mars 2022

Au Central de La Louvière : 24 mars 2022

A La Vénerie à Watermael-Boitsfort : 31 mars, 1 et 2 avril 2022

Ecoutez l’interview d’Isnelle da Silveira et de Thomas Prédour au micro de La Première ci-dessous !