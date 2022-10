Nina Simone, entre colère et lumière

Des États-Unis jusqu’au Sud de la France, en passant par Londres, l’Afrique et les Pays-Bas, Mathilde Hirsch et sa maman Florence Noiville, sont parties sur les traces de la pianiste, chanteuse, compositrice Nina Simone, née le 21 février 1933 en Caroline du Nord. Au bout du voyage, une biographie intitulée "Nina Simone : Love me or Leave me" qui nous offre le portrait inédit d’une artiste magistrale en quête d’absolu et de liberté.

Imaginez un peu cette petite fille de 5, 6 ans, assise sur son tabouret de paille, toute petite devant le clavier de l'orgue. Imaginez ses minuscules doigts qui pressent les touches. Et cette foule qui entre en transe derrière elle parce que la petite fille a déjà tout compris aux pouvoirs de la musique.

Dans ce premier épisode, Nina Simone n'est pas encore Nina Simone mais Eunice Waymon, une petite fille noire d'un village un peu perdu de Caroline du Nord, en pleine ségrégation. Une petite fille avec du talent plein les doigts et des rêves plein la tête.

Mathilde Hirsch au micro de Jonathan Remy pour l'émission "Un Jour Dans L'Histoire".