Nina Simone disparaissait il y a 20 ans : retour sur la carrière d'une artiste entre colère et lumière

Le 21 avril 2003, Eunice Kathleen Waymon, plus connue sous le nom de Nina Simone, perd son long combat contre le cancer du sein. Le monde du jazz pleure alors la disparition de l'une de ses plus grandes chanteuses. Retour sur un parcours prophétique mais semé d'embûches.

Née le 21 février 1933 en Caroline du Nord, Nina Simone a marqué considérablement l'histoire de la musique. De la musique classique aux droits civiques, elle chantera pour aider les siens.

Des États-Unis jusqu’au Sud de la France, en passant par Londres, l’Afrique et les Pays-Bas, l'écrivaine Mathilde Hirsch et sa maman Florence Noiville, sont parties sur les traces de la pianiste, chanteuse, compositrice Nina Simone. Au bout du voyage, une biographie intitulée Nina Simone : Love me or Leave me qui nous offre le portrait inédit d’une artiste magistrale en quête d’absolu et de liberté. Mathilde Hirsch soulignait les grands chapitres de sa vie dans Un Jour dans l'Histoire.