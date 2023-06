"Nina Simone dans tous ses éclats", votre nouveau feuilleton inédit de l'été

Il y a 20 ans disparaissait l’une des plus grandes voix du jazz. En huit épisodes de 30 minutes, Hélène Van Loo vous propose de suivre le parcours de cette femme extraordinaire, qui rêvait d’une carrière de pianiste classique mais qui fut arrêtée dans son ascension par la couleur de sa peau.

Destin romanesque de l’une des plus grands artistes populaires du XXeme siècle. Une pianiste classique tout d'abord. Un touché de piano lourd comme l’est son âme. Une voix de femme avec la profondeur de celle d’un baryton. Une voix puissante, mélancolique et mystique qui invente un langage unique entre blues, jazz, soul, folk, classique et gospel. Et puis, et surtout...Une voix politique.

Une artiste magistrale en quête d’absolu et de liberté.

