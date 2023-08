Nina Simone dans tous ses éclats – Chapitre 8 : Solitude

Il y a 20 ans disparaissait l’une des plus grandes voix du jazz, Nina Simone. En huit épisodes de 30 minutes, Hélène Van Loo vous propose de suivre le parcours de cette femme extraordinaire, qui rêvait d’une carrière de pianiste classique mais qui fut arrêtée dans son ascension par la couleur de sa peau.

Les 30 dernières années de vie de Nina Simone seront faites de voyage, d’errance et de folie.

Nina a quitté Andrew et son pays. Elle débarque à la Barbade au début des années 70. Elle se croit au Paradis. Ce sont ses premières vacances depuis 7 ans.

Elle décidera ensuite de s’installer au Liberia, sur les conseils de son amie Miriam Makeba. Elle s’y enivre, elle s’y oublie. Jamais elle ne s’est sentie aussi libre.

En 1987, Nina Simone est de retour à Montreux. Le grand public vient la redécouvrir à la faveur de cette fameuse pub Chanel N 5 qui utilise sa chanson "My Baby Juste Cares For Me".

Nina Simone continue son errance, après la Suisse, les Pays-Bas, Londres où elle tente de se suicider, avant d’atterrir à Paris en 1992. Là, elle remonte sur scène, dans une certaine indifférence. Ses apparitions sur scène se font de plus en plus rares. Elle est très seule et vit de manière excentrique dans le Sud de la France. On lui a diagnostiqué un cancer du sein et en dehors de l’alcool et du lithium, seul s’asseoir à son piano face à la mer l’apaise. Deux jours avant sa mort, elle reçoit un diplôme honorifique du Curtis Institute. Celui-là même qui avait refusé son entrée 50 ans plus tôt. Nina Simone s’éteint le 21 avril 2003, à 70 ans.

