Nina Simone dans tous ses éclats – Chapitre 5 : Be my husband

Il y a 20 ans disparaissait l’une des plus grandes voix du jazz, Nina Simone. En huit épisodes de 30 minutes, Hélène Van Loo vous propose de suivre le parcours de cette femme extraordinaire, qui rêvait d’une carrière de pianiste classique mais qui fut arrêtée dans son ascension par la couleur de sa peau.

La vie de Nina Simone est à présent faite de tournées, de disques en préparation et d’engagements incessants.

En moins d’une année, Nina Simone est devenue une star.

Nina fréquente le quartier de Greenwich Village à New-York et se rapproche de trois figures emblématiques du monde artistique afro-américains : James Baldwin, Langston Hughes et Lorraine Hansberry. Ils formeront bientôt un quatuor de choc.

Auprès de ses amis, Nina se forge une conscience politique. Et ses chansons se font de plus en plus engagées. Ce sont les prémices de la Nina militante. Malgré les signes de réussite, Nina reste tourmentée. Les sollicitations ne manquent pas et pourtant il n’y a toujours pas d’homme dans sa vie, ni de manager assez expérimenté pour gérer sa renommée croissante. Mais la providence va s’en charger. Un homme et un manager en une seule personne : Andrew Stroud.

Andrew est violent, pourtant Nina l’épousera.