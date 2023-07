Nina Simone dans tous ses éclats – Chapitre 4 : ceci n'est pas du jazz

Il y a 20 ans disparaissait l’une des plus grandes voix du jazz, Nina Simone. En huit épisodes de 30 minutes, Hélène Van Loo vous propose de suivre le parcours de cette femme extraordinaire, qui rêvait d’une carrière de pianiste classique mais qui fut arrêtée dans son ascension par la couleur de sa peau.

Nina Simone vient d’être repérée par Jerry Fields, producteur de musique new-yorkais qui lui annonce que le label Bethlehem Records veut l’enregistrer. La jeune Nina ne se laissera pas impressionner et imposera son répertoire auprès du label.

14 titres au total enregistrés en une seule prise. Le tout avec une facilité déconcertante.

C’est avec Syd Nathan, dirigeant de Bethlehem Records que Nina Simone enregistrera son premier disque et c’est aussi avec Syd Nathan que Nina se fera flouer pour la première fois par le business de la musique. Nina devra se contenter d’un seul chèque de 300 dollars et des droits d’interprétations.

Au début de l’année 1959, le titre "I loves you Porgy" issu de son premier album "Little girl Blue" sort en single. Et c’est un tube. Tous les clubs de Philadelphie et de New-York se l’arrache.

La carrière de Nina Simone est lancée.