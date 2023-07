Nina Simone dans tous ses éclats – Chapitre 2 : Objectif Curtis

Il y a 20 ans disparaissait l’une des plus grandes voix du jazz, Nina Simone. En huit épisodes de 30 minutes, Hélène Van Loo vous propose de suivre le parcours de cette femme extraordinaire, qui rêvait d’une carrière de pianiste classique mais qui fut arrêtée dans son ascension par la couleur de sa peau.

Eunice est une adolescente à présent et elle travaille sans relâche son piano. Un poids commence à peser sur ses épaules. Tous les espoirs sont placés en elle : la jeune prodige de Tryon deviendra "la première concertiste noire des Etats-Unis". C’est entendu de tous.

Miss Mazzy et la mère d’Eunice ont d’ailleurs le projet d’envoyer Eunice tout d’abord dans un pensionnat pour jeunes filles où il lui sera dispensé des cours de piano plus poussés pour ensuite viser le prestigieux concours d’entrée du Curtis Institute, qui forme les plus grands musiciens classiques.

Le Curtis Institute. Une excellente école qui forme les plus grands musiciens classiques. C’est l’un des meilleurs conservatoires de musique du monde. Eunice s’imposera un rythme de travail particulièrement rigoureux pour réussir ce concours. Mais c’est aussi à cette période qu’Eunice rencontre son premier grand amour : Edney.