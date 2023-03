Nina : le resto italien qui monte près du cimetière d’Ixelles

Nina c’est un restaurant italien qui s’est trouvé une jolie place dans un quartier plus habitué aux restaurants asiatiques. A deux pas du cimetière d’Ixelles, il permet aux habitants qui ne sont pas des étudiants de profiter d’un restaurant un peu plus chic que le Quick.

On y va en amoureux pour une soirée cosy en semaine ou on s’y rend entre amis en fin de semaine pour une soirée un peu plus festive car c’est comme ça que le resto veut se démarquer : gastronomie et fête.

La déco vous plonge dans un endroit cosy avec ses briques et ses couleurs sombres, tout ce qu’on aime en hiver. Il y a aussi une belle couleur vert d’eau par touches délicates de-ci de-là qui relie les espaces différents. Passer sa soirée au comptoir pour voir les cuisiniers déambuler vous met dans une ambiance très sympa et vous permet de glisser quelques mots à la cheffe sicilienne. C’est d’ailleurs elle qui élabore le menu et qui le change régulièrement tout en veillant à laisser les gros coups de cœur des clients à la carte.