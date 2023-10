"Nina et le secret du hérisson" d’Alain Gagnol & Jean-Loup Felicioli : "Pas d’angélisme pour affadir le propos du film"

Nina et Mehdi sont amis. Mehdi est de surcroît un peu amoureux de Nina, et ne peut rien lui refuser. Un jour l’usine ferme, et le papa de Nina est triste. Nina le sait parce qu’il refuse de lui raconter une histoire. Les deux enfants vont essayer de sauver la situation familiale, en retrouvant un trésor caché dans l'usine. Mais le gardien et son chien veillent.

Le genre polar, c'est bien pour les enfants, et c'est bien aussi pour les adultes.

"L'idée n'est pas de faire un film militant. La première idée est de distraire les enfants, de les faire rire et ressentir des émotions. Il y a beaucoup de suspens dans le polar, et on peut installer des ambiances intéressantes. C'est léger et ludique en même temps et ça ne plombe pas le film. En revanche si les émotions sont vides et ne racontent rien derrière, ça n'a pas grand intérêt."

Mes personnages prennent un peu racine dans la peinture de Modigliani.

"Je vois les choses comme ça très graphiques, avec des yeux un peu en amande. Ca prend un peu racine dans la peinture, genre Modigliani. Ca a toujours été anguleux, et pour ce film je voulais m'adresser à un public plus large, parce quand on fait des films trop graphiques en a tendance à réduire le champ des spectateurs en fait. Pour que ce soit un peu plus large, j'ai arrondi un peu les formes. Avant les personnages avaient des nez pointus, maintenant ils ont des nez ronds."

Rencontre avec Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli...

"Nina et le secret du hérisson", un mélange de douceur et de rythme, sans angélisme!