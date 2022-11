Nina Derwael doit se contenter du bronze mondial aux barres asymétriques

Pour son retour à la compétition après une pause de plus d’un an, Nina Derwael se pare de bronze aux championnats du monde de Liverpool. Avec un score 14,7, la Belge s’est en effet classée troisième aux barres asymétriques derrière la Chinoise Wei Xiaoyuan (14,96) et l’Américaine Shilese Jones (14,76).

Au repos depuis son sacre olympique à Tokyo en 2021, Derwael s’avançait quelque peu dans l’inconnue. Des doutes dissipés après des qualifications bouclées à la seconde place. Déjà titrée à deux reprises en 2018 et 2019, la gymnaste est finalement tombée sur plus forte à son agrès de prédilection en finale. La Trudonnaise a pourtant reçu la meilleure cote d’exécution des participantes avec un 8,4 sur 10. Preuve qu’elle n’a pas perdu la main (ou les mains dans ce cas-ci). Finalement, c’est la difficulté des mouvements réalisés qui aura eu raison des espoirs dorés de la Belge. Avec une note de 6,3 sur 10, Derwael était par exemple loin de la championne du monde Xiaoyuan et ses 6,6.

Au vu de son incroyable palmarès, nul doute que cette breloque sera une légère déception pour la championne olympique. Chance pour elle, les occasions de se rattraper ne manqueront pas dans les prochaines années. À commencer par des championnats du monde à domicile en 2023 du côté d’Anvers.