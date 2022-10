Nina Derwael de retour après 15 mois d'absence : "Je voulais voir si la gymnastique allait me manquer"

Au micro de Jeremy Baise, la double championne du monde et d’Europe aux barres asymétriques a tenu a rassuré sur l’état de sa santé mentale : "Ce n’était pas du tout un burn-out. Mais depuis que j’ai trois ans, c’est presque tous les jours la gym, la gym, la gym. Après les Jeux olympiques, je me suis dit que c’était le moment idéal pour prendre un peu de recul. Si on m’avait posé la question en 2018, j’aurais dit qu’après les JO de Tokyo, j’aurais eu assez. Mais après ma médaille d’or, je sentais bien que j’avais envie de plus".

Une envie qui a poussé la gymnaste à revenir à la compétition, qui emmène la délégation belge aux mondiaux qui ont débuté samedi 29 octobre à Liverpool. Un retour qui réjouit Nina Derwael, même si cette dernière sait qu’il sera difficile d’obtenir le même résultat qu’en 2017 et en 2018 : "Les gens me disent "tu vas quand même gagner, je sais que tu vas gagner ", mais je dois leur dire que ce n’est pas si facile que ça. Ils ne savent pas comment une petite erreur peut avoir des conséquences assez grandes chez nous. Mais c’est clair dans ma tête que c’est un retour à la compétition, et ça c’est le plus important".

Le prochain objectif, c’est en Belgique que Nina Derwael se le fixe : "je suis très excitée pour les mondiaux 2023, qui auront lieu à Anvers. Ensuite, il y a évidemment les JO en 2024. Ma famille et mes amis ne pouvaient pas être là à Tokyo, donc je voudrai revivre ça à Paris mais avec mes proches à mes côtés !"

Après plus d’un an d’absence, Nina Derwael revient donc lentement mais sûrement à la compétition, et s’imagine déjà entrer un peu plus dans l’histoire du sport belge.