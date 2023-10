Nina a 10 ans et elle vient de Courcelles.

Nina possède deux passons distinctes, le chant et la danse. Nina pratique la pole dance, qu’elle adore puisqu’il s’agit d’un sport pas commun et rarement pratiqué par les enfants. C’est avec son Nono qui adore chanter en italien que Nina a commencé à chanter, c’est d’ailleurs lui qui l’a inscrite à The Voice Kids. Lors de son Blind, ses parents ne savaient même pas que la jeune courcelloise avait été sélectionnée pour les blinds de cette saison.