Nils Politt, échappé poissard et protagoniste d’un triple changement de vélo tragicomique

La malchance a frappé le coureur allemand Nils Politt vendredi lors de la 19e étape du Tour de France 2023. Présent dans une échappée de 9 coureurs qui avait mis plus de 50 km pour se former, le coureur de l’équipe Bora-Hansgrohe a été victime d’un bris de chaîne à une nonantaine de kilomètres de l’arrivée.

La voiture d’assistance Shimano s’est précipitée pour lui prêter main-forte mais a fini par participer à une scène tragicomique. Politt, 1m92, s’est vu proposer trois vélos pour reprendre la route rapidement. Après autant de tentatives infructueuses (vélos trop petits pour son gabarit, pédales différentes, etc), Politt s’est résolu à attendre sa voiture.

Celle-ci, située à l’arrière du peloton (NDLR : l’écart entre le groupe de tête et le peloton ne dépassait pas la minute et ne permettait donc pas aux voitures de s’intercaler entre les deux groupes) l’a finalement assisté… trop tard. Repris par le peloton, Politt a laissé filer ses compagnons de route et a tristement repris sa place dans le peloton.