Nils Lofgren : le guitariste, ancien gymnaste, roi du salto sur scène

En Floride, Lofgren fait son salto arrière puis le groupe se rue dans les coulisses. Le promoteur débarque dans la loge et leur ordonne de remonter sur scène. Le salto de Nils a mis le public en transe et maintenant ils rappellent le groupe et cassent les sièges en attendant.

En 1984, il rencontre Bruce Springsteen qui l’engage dans le E Street Band et qui finira même par accepter d’intégrer le salto dans la tournée ''Born in the USA''.