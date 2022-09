Nile Rodgers a désormais un astéroïde à son nom

C’est un beau cadeau pour son 70e anniversaire : le musicien Nile Rodgers partage désormais son patronyme avec un astéroïde en orbite entre Mars et Jupiter, appelé “Nilerodgers (191911)”, selon la International Astronomical Union (IAU).

Nile Rodgers, dont on ne compte plus les collaborations avec Chic, Madonna, David Bowie, Daft Punk, INXS et tant d’autres, a déclaré : " Quand vous pensez aux vieux films que vous avez vu et dans lesquels on parle d’un astéroïde qui file droit vers la terre, et bien maintenant, cet astéroïde est Nilerodgers !'”, explique-t-il en riant. " Oh mon Dieu, on va entrer en collision immédiate avec moi… C’est complètement fou, complètement extraterrestre. "