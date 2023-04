Nikos Aliagas quitte l’animation de "50 minutes Inside" après 16 ans d’émissions

En parallèle de la télé, Nikos Aliagas exerce de nombreuses autres activités, dont radio, la chanson et la photographie, à laquelle il souhaite consacrer plus de temps. "Je veux prendre du temps pour moi, pour me concentrer sur des enjeux autres et développer ce que je fais de plus en plus autour de la photo", explique-t-il.

Ce départ ne sonne pas l’arrêt de l’émission. 50 Minutes Inside sera toujours à l’antenne l’an prochain, mais la personne qui le remplacera n’est pas encore connue.